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Піке розкритикував серію пенальті після вильоту Іспанії з Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 липня, 10:14
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Знаменитий захисник вважає, що команда, яка пробиває в серії пенальті першою, має перевагу над суперником. Піке навіть знає як виправити цей недолік
/ Фото: Reuters

Колишній захисник збірної Іспанії Жерар Піке розкритикував правила серії пенальті після того, як Іспанія програла лотерею Італії і не змогла вийти у фінал Євро-2020.

"Не випадково в чотирьох серіях пенальті, які ми побачили на Євро і Копа Америка, перемагала команда, яка била першою. Статистика говорить, що у колективу, який б'є першим, більше можливостей. Це несправедливо, що жеребкування на такому турнірі апріорі ставить тебе в невигідне становище", – написав Піке в Twitter.

Відзначимо, що деякий час тому Піке пропонував змінити формат серії пенальті. Він вважав, що потрібно пробивати 11-метрові не по черзі, а в такій послідовності: ABBAABBAAB.

Раніше ми писали, що стюардесса сплутала футболіста збірної Італії з уболівальником, які намагалися вибігти на поле. Італійський футболіст вирушив святкувати перемогу над Іспанією з уболівальниками, а потім його сплутали з фанатом і не хотіли пускати назад на поле.

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