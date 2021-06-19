18 червня 22:00 Відео
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Абсолютний трилер: іронія і рекорди найстарішого протистояння Англія – Шотландія

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 09:20
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Легендарний Гарі Лінекер посміявся над матчем британців в Лондоні, в якому зафіксували кілька примітних фактів
Англія - Шотландія
Англія - Шотландія / Фото: Reuters

У п'ятницю близько опівночі Англія і Шотландія зіграли внічию на Євро-2020, не забивши голів на "Вемблі". Родоначальники футболу практично гарантували собі вихід в плей-офф, залишивши шанс і сусідам по Сполученому Королівству.

При цьому аналітики знайшли дуже цікаві факти. Наприклад, збірна Англії завдала всього три удари в площину воріт за два матчі ЧЄ. А голеадор Тоттенгема Гаррі Кейн за перший тайм всього 10 разів торкнувся м'яча – менше, ніж будь-який інший гравець на полі.

Не дивно, що легендарний англійський форвард Гарі Лінекер знайшов привід посміятися над земляками:

"На цей момент – це матч турніру. Абсолютний трилер".

Команда "трьох левів" продовжує очолювати список збірних з найбільшою кількістю нічиїх на чемпіонатах світу та Європи. Зігравши 17 раз з рахунком 0:0, збірна Англії на дві мирові випереджає найближчого "переслідувача".

Також звернули увагу на те, що в один день, 18 червня, зустрілися Англія – Шотландія і Аргентина – Уругвай. Перша пара організувала дебютний матч в історії збірних в 1872 році, друга – міжнародну прем'єру поза Європою, в 1902-му.

Вашій увазі – огляд матчу Аргентина – Уругвай на Кубку Америки: Мессі обіграв Суареса й Кавані.

Гарет Саутгейт знову відправив на поле новий стартовий склад – вже 32-й раз поспіль. Лише один раз в історії, в 1990-1996 рр., англійці його частіше змінювали – 56 разів.

Але навіть така не надто вражаюча гра не завадила сяяти на трибунах сімейству Бекхемів.

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Дивіться найцікавіші моменти матчу Англія – Шотландія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
0:0
Відео Про матч
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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