Абсолютний трилер: іронія і рекорди найстарішого протистояння Англія – Шотландія

Легендарний Гарі Лінекер посміявся над матчем британців в Лондоні, в якому зафіксували кілька примітних фактів

Англія - Шотландія / Фото: Reuters

У п'ятницю близько опівночі Англія і Шотландія зіграли внічию на Євро-2020, не забивши голів на "Вемблі". Родоначальники футболу практично гарантували собі вихід в плей-офф, залишивши шанс і сусідам по Сполученому Королівству.

При цьому аналітики знайшли дуже цікаві факти. Наприклад, збірна Англії завдала всього три удари в площину воріт за два матчі ЧЄ. А голеадор Тоттенгема Гаррі Кейн за перший тайм всього 10 разів торкнувся м'яча – менше, ніж будь-який інший гравець на полі.

Не дивно, що легендарний англійський форвард Гарі Лінекер знайшов привід посміятися над земляками:

"На цей момент – це матч турніру. Абсолютний трилер".

Команда "трьох левів" продовжує очолювати список збірних з найбільшою кількістю нічиїх на чемпіонатах світу та Європи. Зігравши 17 раз з рахунком 0:0, збірна Англії на дві мирові випереджає найближчого "переслідувача".

Також звернули увагу на те, що в один день, 18 червня, зустрілися Англія – Шотландія і Аргентина – Уругвай. Перша пара організувала дебютний матч в історії збірних в 1872 році, друга – міжнародну прем'єру поза Європою, в 1902-му.

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Гарет Саутгейт знову відправив на поле новий стартовий склад – вже 32-й раз поспіль. Лише один раз в історії, в 1990-1996 рр., англійці його частіше змінювали – 56 разів.

Але навіть така не надто вражаюча гра не завадила сяяти на трибунах сімейству Бекхемів.

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Дивіться найцікавіші моменти матчу Англія – Шотландія: