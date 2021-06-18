Вперше в історії Англія і Шотландія не забили голів на "Уемблі"

У другому турі групи D в Лондоні пройшло британське дербі, яке практично вивело англійців в плей-офф і залишило шанси шотландцям поборотися за 1/8 фіналу

0:0 - так завершився матч англійців і шотландців на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Історія протистояння Англії і Шотландії бере свій початок ще в позаминулому столітті. Команди зіграли між собою більше сотні матчів. Але це всього другий в рамках чемпіонатів Європи! Перший був на Євро-1996, коли Англія виграла – 2:0.

Сьогоднішній матч пройшов в Лондоні на "Уемблі". Туди на парковку не пустили легендарного шотландського тренера Алекса Фергюсона, який який став сером за перемоги для англійського футболу, багато років очолюючи Манчестер Юнайтед.

Англія грала першим номером і ледь не забила швидкий гол. На 12-й хвилині Маунт навісив в штрафну з кутового, звідки зумів пробити головою Стоунс, але м'яч влучив у каркас воріт!

Шотландія відповіла небезпечно на 30-й хвилині. Пікфорд потягнув складний удар О'Доннелла.

Після перерви картина гри не змінилася. Англійці більше контролювали м'яч, але небезпечних моментів не було. У шотландців момент створив Дайкс, але його удар з лінії воріт виніс Джеймс.

Нічия – 0:0, яка практично виводить в плей-офф Англію і залишає шанс для Шотландії. Цікаво, що вперше за три десятка матчів команд на "Уемблі" глядачі не побачили голів.

Нагадаємо, що інший матч цієї групи вже завершився. Хорватія і Чехія розійшлися миром – 1:1.

Тепер в останньому турі 22 червня зустрічаються: Чехія – Англія, Хорватія – Шотландія. Обидва матчі розпочнуться о 22:00.