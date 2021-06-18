18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00 Відео
Хорватія 1
Чехія 1
18 червня 22:00 Відео
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Вперше в історії Англія і Шотландія не забили голів на "Уемблі"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 червня, 23:48
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У другому турі групи D в Лондоні пройшло британське дербі, яке практично вивело англійців в плей-офф і залишило шанси шотландцям поборотися за 1/8 фіналу
0:0 - так завершився матч англійців і шотландців на Євро-2020
0:0 - так завершився матч англійців і шотландців на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Історія протистояння Англії і Шотландії бере свій початок ще в позаминулому столітті. Команди зіграли між собою більше сотні матчів. Але це всього другий в рамках чемпіонатів Європи! Перший був на Євро-1996, коли Англія виграла – 2:0.

Сьогоднішній матч пройшов в Лондоні на "Уемблі". Туди на парковку не пустили легендарного шотландського тренера Алекса Фергюсона, який який став сером за перемоги для англійського футболу, багато років очолюючи Манчестер Юнайтед.

Англія грала першим номером і ледь не забила швидкий гол. На 12-й хвилині Маунт навісив в штрафну з кутового, звідки зумів пробити головою Стоунс, але м'яч влучив у каркас воріт!

Шотландія відповіла небезпечно на 30-й хвилині. Пікфорд потягнув складний удар О'Доннелла.

Після перерви картина гри не змінилася. Англійці більше контролювали м'яч, але небезпечних моментів не було. У шотландців момент створив Дайкс, але його удар з лінії воріт виніс Джеймс.

Нічия – 0:0, яка практично виводить в плей-офф Англію і залишає шанс для Шотландії. Цікаво, що вперше за три десятка матчів команд на "Уемблі" глядачі не побачили голів.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

Нагадаємо, що інший матч цієї групи вже завершився. Хорватія і Чехія розійшлися миром – 1:1.

Тепер в останньому турі 22 червня зустрічаються: Чехія – Англія, Хорватія – Шотландія. Обидва матчі розпочнуться о 22:00.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
0:0
Відео Про матч
Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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