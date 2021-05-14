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Я сам був в шоці – забивний форвард Ворскли розповів про інтерес з боку Динамо

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 травня, 10:53
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Кращий бомбардир української Прем'єр-ліги минулого сезону не збирається їхати до Києва, та й Луческу сподівається на форварда іншого плану
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Продовжують витати чутки про продовження кар'єри 28-річного форварда Ворскли Владислава Кулача. Днями писали, що Кулач може перейти в Динамо. Як виявилося, сам хлопець нічого про це не знає.

У коментарі сайту Футбол24 уродженець Донецька повідомив, що інтерес до нього є, але визначеності немає:

"Писали про варіант з Динамо, але я також вперше це побачив в пресі і був шокований. Напевно, така робота журналістів – написати, прикрасити. Я ставлюся до цього нормально. Щодо європейських клубів – так, але сказати конкретно, що і куди, чи не можу. якісь розмови, якісь чутки, але поки я у відпустці. Постараємося визначитися найближчим часом. Можливо, залишуся в Ворсклі. Можливо, куди-небудь перейду".

Нагадаємо, найкращим бомбардиром УПЛ став гравець поза збірної, який коштує копійки.

Сьогодні YouTube-канал "Та То Таке" спростував зацікавленість Динамо в послугах Кулача. Мовляв, наставник киян Мірча Луческу вважає за краще мати форварда іншого типажу. При цьому з'явилася інформація, що до Владиславу придивляються з Польщі. До слова, оскільки контракт у хлопця закінчується в червні, він може піти в будь-який клуб безкоштовно.

Читайте також: клуб української Прем'єр-ліги відправив тренера у відставку.

Дивіться, як Владислав забивав у ворота Львова:

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