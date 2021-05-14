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Я сам был в шоке – забивной форвард Ворсклы рассказал об интересе со стороны Динамо

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 мая, 10:53
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Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги минувшего сезона не собирается уезжать в Киев, да и Луческу надеется на форварда другого плана
Владислав Кулач
Владислав Кулач / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Продолжают витать слухи о продолжении карьеры 28-летнего форварда Ворсклы Владислава Кулача. На днях писали, что Кулач может перейти в Динамо. Как оказалось, сам парень ничего об этом не знает.

В комментарии сайту Футбол24 уроженец Донецка сообщил, что интерес к нему имеется, но определенности нет:

"Писали о варианте с Динамо, но я также впервые это увидел в прессе и был шокирован. Наверное, такая работа журналистов – написать, украсить. Я отношусь к этому нормально. Относительно европейских клубов – да, но сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в Ворскле. Возможно, куда-нибудь перейду".

Напомним, лучшим бомбардиром УПЛ стал игрок вне сборной, который стоит копейки.

Сегодня YouTube-канал "Та То Таке" опроверг заинтересованность Динамо в услугах Кулача. Мол, наставник киевлян Мирча Луческу предпочитает иметь форварда другого типажа. При этом появилась информация, что к Владиславу присматриваются из Польши. К слову, поскольку контракт у парня заканчивается в июне, он может уйти в любой клуб бесплатно.

Читайте также: клуб украинской Премьер-лиги отправил тренера в отставку.

Смотрите, как Владислав забивал в ворота Львова:

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