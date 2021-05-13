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Клуб украинской Премьер-лиги отправил тренера в отставку, но он не хочет прощаться

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 мая, 17:53
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Многолетний рулевой клуба из Кировоградской области Владимир Шаран уходит-таки из Александрии, но надеется вернуться в клуб
Владимир Шаран
Владимир Шаран / Фото: AFP

Сегодня 49-летний Владимир Шаран покинул Александрию. Увольнение тренера состоялось после его встречи с почетным президентом клуба Сергеем Кузьменко. Еще несколько дней назад мы писали, что середняк Премьер-лиги перебирает тренеров на замену Шарану.

Новость опубликовал официальный сайт Александрии.

При этом стороны расстались по обоюдному согласию и в хороших отношениях. В клубе поблагодарили специалиста за восемь лет работы, выход в еврокубки, но заметили, что нужен новый взгляд. Тренер же заметил, что огорчен, что в минувшем сезоне команда финишировала не на том месте, на котором хотелось, – лишь девятой. Признает, что его тренерскому штабу нужен перерыв, но при этом заявил, что не прощается, а говорит "до свидания".

ФК Александрия начнет сезон 2021/2022 с новым наставником, но его имя объявит позже. Вероятно, переговоры с кандидатами еще идут.

В тренде

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Смотрите, как недавно Александрия обыграла Шахтер в чемпионате Украины:

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