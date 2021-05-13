Клуб української Прем'єр-ліги відправив тренера у відставку, але він не хоче прощатися

Сьогодні 49-річний Володимир Шаран покинув Олександрію. Звільнення тренера відбулося після його зустрічі з почесним президентом клубу Сергієм Кузьменком. Ще кілька днів тому ми писали, що середняк Прем'єр-ліги перебирає тренерів на заміну Шарану.
Новину опублікував офіційний сайт Олександрії.
При цьому сторони розійшлися за обопільною згодою і в хороших взаєминах. У клубі подякували фахівцю за вісім років роботи, вихід у єврокубки, але помітили, що потрібен новий погляд. Тренер же зауважив, що засмучений, що в минулому сезоні команда фінішувала не на тому місці, на якому хотілося, – лише дев'ятою. Визнає, що його тренерському штабу потрібна перерва, але при цьому заявив, що не прощається, а говорить "до побачення".
ФК Олександрія почне сезон 2021/2022 з новим наставником, але його ім'я оголосить пізніше. Ймовірно, переговори з кандидатами ще тривають.
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