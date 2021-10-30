Я дуже злий! Луческу розніс Динамо в пух і прах

Незважаючи на виграш матчу чемпіонату України у Маріуполі з рахунком 3:2, головний тренер киян розгромив своїх футболістів за непрофесійність
Мірча Луческу / Фото: Reuters
Давно Мірча Луческу не був таким лютим, як після суботнього матчу УПЛ із Маріуполем. Динамо виграло у гостях 3:2, але при цьому пропустило у компенсований час, давши шанс супернику врятувати, здавалося, безнадійну зустріч.
"Я дуже злий на гравців, команду. І нині, і в попередньому матчі з Маріуполем на Кубок повелися як любителі, а не професіонали".
"Могли закінчити і 5:1, і 6:1, але замість того, щоб забивати і контролювати хід гри, розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Як наслідок, вийшло те, що вийшло, – нервове завершення".
"Ми мали багато моментів, але кожен трактував їх так, як хотів, і трактував неправильно. Було багато егоїзму з боку моїх гравців. Ми розберемося із цим".
Мірча Луческу / Фото: Reuters
"Також незадоволений гравцями, які виходили на заміну. Вони були надто розслабленими. Нам не вдалася гра", – розкритикував Луческу свою команду в ефірі каналів Футбол 1/2/3.
При цьому Луческу не пов'язує розслабленість своїх гравців у Маріуполі з тим, що вони вже подумки були в майбутньому поєдинку Ліги чемпіонів з Барселоною 2 листопада.
"У кожного матчу своя історія, кожна зустріч важлива по-своєму", – каже Мірча.
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