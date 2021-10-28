Легенда Карпат потребує допомоги: на ветерана чекає складна операція на серці

Колишній півзахисник львівських Карпат та інших команд Роман Зуб має серйозні проблеми зі здоров'ям

Роман Зуб

54-річного Зуба чекає складна операція із заміни двох клапанів серця. Про це повідомив колишній речник Карпат Юрій Назаркевич у своєму Facebook.

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Для хірургічного втручання Зубу потрібні чималі кошти. Тож близьким та друзям колишнього тренера Карпат U-21 довелося просити допомоги у футбольної спільноти та шанувальників гри мільйонів.

"Допоможемо Роману Зубу! У відомого ветерана львівських Карпат та українського футболу 54-річного Романа Зуба лікарі виявили серйозні проблеми зі здоров'ям. Найближчим часом на нього чекає складна операція із заміни двох клапанів серця. Для цього потрібні чималі кошти. Тому звертаємось до всіх небайдужих шанувальників гри популярного ветерана футболу з можливістю надання посильної фінансової допомоги", – написав Юрій Назаркевич у фейсбуці.

Нагадаємо, що Роман Зуб народився у Львові та виховувався у структурі київського Динамо. Виступав за дубль столичного гранда в середині 80-х. Пізніше захищав кольори луганської Зорі, Карпат, Волині, Вінницької Ниви, Поліграфтехніки та інших команд.