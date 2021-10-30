Шахтар – Десна: коли і де дивитись матч УПЛ

30 жовтня у Києві друга команда Прем'єр-ліги приймає середняка. Список трансляцій матчу Шахтар – Десна
Манор Соломон, "Шахтар" - "Десна" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У суботу, 30 жовтня, буде зіграно кілька поєдинків 13-го туру української Прем'єр-ліги. У Києві зустрінуться донецький Шахтар та чернігівська Десна.
Коли початок. Матч чемпіонату України на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00.
Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Деснайде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на телеканалі Футбол 1.
Хто переможець. У букмекерських конторах лідер донецький клуб. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.9, на перемогу Десни – 12.00. Ймовірність результату: перемога Шахтаря – 76%, нічия – 16%, Десна – 8%.
Слід зазначити, що чернігівський клуб ще жодного разу не перемагав Шахтар. У восьми поєдинках в УПЛ лише одного разу була нічия, а ще сім зустрічей виграли "гірники".
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