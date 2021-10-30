Шахтер – Десна: когда и где смотреть матч УПЛ

30 октября в Киеве вторая команда Премьер-лиги принимает середняка. Список трансляций матча Шахтер – Десна

Манор Соломон, "Шахтер" - "Десна" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 30 октября, будет сыграно несколько поединков 13-го тура украинской Премьер-лиги. В Киеве встретятся донецкий Шахтер и черниговская Десна.

Когда начало. Матч чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Десна идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале Футбол 1.

Кто фаворит. В букмекерских конторах фаворит донецкий клуб. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.9, на победу Десны – 12.00. Вероятность исхода: победа Шахтера – 76%, ничья – 16%, Десна – 8%.

Надо отметить, что черниговский клуб еще ни разу не побеждал Шахтер. В восьми поединках в УПЛ лишь однажды была ничья, а еще семь встреч выиграли "горняки".

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