Я очень зол! Луческу разнес Динамо в пух и прах

Несмотря на выигрыш матча чемпионата Украины в Мариуполе со счетом 3:2, главный тренер киевлян разгромил своих футболистов за непрофессионализм
Мирча Луческу / Фото: Reuters
Давно Мирча Луческу не был таким яростным, как после субботнего матча УПЛ с Мариуполем. Динамо выиграло в гостях 3:2, но при этом пропустило в компенсированное время, дав шанс сопернику спасти, казалось бы, безнадежную встречу.
"Я очень зол на игроков, команду. И сейчас, и в предыдущем матче с Мариуполем на Кубок повели себя как любители, а не профессионалы".
"Могли закончить и 5:1, и 6:1, но вместо того чтобы забивать и контролировать ход игры, расслабились, играли как хотели, каждый тянул одеяло на себя, каждый хотел забить. В итоге, получилось то, что получилось, – нервная концовка".
"У нас было много моментов, но каждый трактовал их так, как хотел, и трактовал неправильно. Было много эгоизма со стороны моих игроков. Мы разберемся с этим".
Мирча Луческу / Фото: Reuters
"Также недоволен игроками, выходившими на замену. Они были слишком расслабленными. У нас не получилась игра", – раскритиковал Луческу свою команду в эфире каналов Футбол 1/2/3.
При этом Луческу не связывает расслабленность своих игроков в Мариуполе с тем, что мысленно они уже были в предстоящем поединке Лиги чемпионов с Барселоной 2 ноября.
"У каждого матча своя история, каждая встреча важна по-своему", – говорит Мирча.
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