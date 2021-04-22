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Воротар Динамо боксує в стилі Тайсона Ф'юрі і міг би провести виставковий бій

22 квітня, 18:13

Олена Павлова Олена Павлова

Тренер Беринчика Єгор Голуб розповів, що голкіпер київського клубу дуже любить бокс і володіє хорошим ударом справа

Тренер відомого українського легкоатлета Дениса Берінчика Єгор Голуб розповів про боксерські навички воротаря київського Динамо Георгія Бущана, який також бере у нього уроки. Раніше стало відомо, то голкіпер Динамо займається боксом і симпатизує Ломаченку і Усіку.

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Георгій Бущан і Єгор Голуб

Георгій Бущан і Єгор Голуб / Фото: Instagram

"З ним ми познайомилися в фейсбуці. Я вболіваю за Динамо вже 24 роки. Було цікаво поспілкуватися і попрацювати з футболістами. Написав йому, він сказав, що прийде. Спочатку не повірив, думав, що фейк-сторінка. Але ні, прийшов. Близько дружимо до цього дня. Йому дуже подобається бокс. Міг би Георгій провести виставковий бій? Легко. У нього дуже хороший удар справа. Він ще й боксує в стилі Тайсона Ф'юрі. Він йому дуже подобається. Щось копіює у Ф'юрі і навіть виходить" , – розповів Голуб Tribuna.com

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Георгій Бущан
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Георгій Бущан / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше легендарний Буффон несподівано передав привіт українському воротарю. Джанлуїджі звернувся до динамівця Георгія Бущана.

Також ми повідомляли, що колишня дружина воротаря "Динамо" відзначає день народження в сексі-сукні.

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тренер бокс боксер воротар Динамо Київ Георгий Бущан Єгор Голуб
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