Воротар Динамо боксує в стилі Тайсона Ф'юрі і міг би провести виставковий бій

Тренер відомого українського легкоатлета Дениса Берінчика Єгор Голуб розповів про боксерські навички воротаря київського Динамо Георгія Бущана, який також бере у нього уроки. Раніше стало відомо, то голкіпер Динамо займається боксом і симпатизує Ломаченку і Усіку.

"З ним ми познайомилися в фейсбуці. Я вболіваю за Динамо вже 24 роки. Було цікаво поспілкуватися і попрацювати з футболістами. Написав йому, він сказав, що прийде. Спочатку не повірив, думав, що фейк-сторінка. Але ні, прийшов. Близько дружимо до цього дня. Йому дуже подобається бокс. Міг би Георгій провести виставковий бій? Легко. У нього дуже хороший удар справа. Він ще й боксує в стилі Тайсона Ф'юрі. Він йому дуже подобається. Щось копіює у Ф'юрі і навіть виходить" , – розповів Голуб Tribuna.com