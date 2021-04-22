Вратарь Динамо боксирует в стиле Тайсона Фьюри и мог бы провести выставочный бой

Тренер известного украинского легковеса Дениса Беринчика Егор Голуб рассказал о боксерских навыках вратаря киевского Динамо Георгия Бущана, который также берет у него уроки. Ранее стало известно, то голкипер Динамо занимается боксом и симпатизирует Ломаченко и Усику.

"С ним мы познакомились в фейсбуке. Я болею за Динамо уже 24 года. Было интересно пообщаться и поработать с футболистами. Написал ему, он сказал, что придет. Сначала не поверил, думал, что фейк-страница. Но нет, пришел. Близко дружим по сей день. Ему очень нравится бокс. Мог бы Георгий провести выставочный бой? Легко. У него очень хороший удар справа. Он еще и боксирует в стиле Тайсона Фьюри. Он ему очень нравится. Что-то копирует у Фьюри и даже получается", – рассказал Голуб Tribuna.com