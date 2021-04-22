Прощальна вечеря: Тайсон перед від'їздом з України зустрівся з лідером Динамо (фото)

Уругвайський вінгер Динамо Карлос де Пена, який через мікротравму пропустив вчорашній матч киян з Агробізнесом у Тернополі 3:0, провів вечір у компанії з тепер уже ексгравцем Шахтаря бразильцем Тайсоном.
Футболісти влаштували прощальну вечерю сім'ями в Києві перед поверненням Тайсона на батьківщину, де він буде виступати за Інтернасьонал.
"Ми бажаємо вам всього найкращого на новому етапі! Дякую за спільні спогади! Хорошого повернення додому, друзі! Будемо сумувати за вами!" – написав де Пена у себе в Instagram
Нагадаємо, за Шахтар протягом 8 років Тайсон провів 299 поєдинків і забив 55 м'ячів. З "гірниками" він шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і чотири Суперкубки країни.
У Інтернасьоналі Тайсон виступатиме під "десяткою", яка раніше належала олімпійському чемпіону і колишньому партнеру Мессі по збірній Аргентини Д'Алессандро.
До речі, друга Тайсона де Пену кличуть грати в американський Даллас, але поки що уругваєць залишається футболістом Динамо.
Дивіться, як без де Пени Динамо вийшло до фіналу Кубка України
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