Легендарний Буффон несподівано передав привіт українському воротарю

Знаменитий італійський футбольний воротар Джанлуджі Буффон сьогодні згадав про колегу з київського "Динамо" Георгія Бущана. 43-річний кіпер "Ювентуса" передав привіт уродженцю Одеси, записавши відеозвернення.

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Історія почалася давно, коли Жора хотів зробити фото зі своїм кумиром. Нарешті йому це вдалося, оскільки "Динамо" і "Ювентус" зустрічалися в Лізі чемпіонів 2020/2021.

І ось Джанлуїджі згадав той факт і звернувся до Бущану в Instagram:

"Привіт, Георгію. Це Джіджі Буффон. Сподіваюся, ти впізнав мене. Хочу побажати тобі великої та яскравої кар'єри. Пам'ятаю нашу зустріч, ти тоді попросив зробити спільне фото. Мені було дуже приємно. Подумав, що ти такий молодий, але вже пройшов великий шлях. У тебе ще багато всього в майбутньому. Все найважливіше – попереду. Раджу досягти тобі максимуму. Вірю в тебе. До зустрічі і удачі тобі від Джіджі".

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Це звернення, думається, пов'язано з тим, що воротарі разом "співпрацюють" з одним агентством. Поки що Георгій зосереджений на виступах за збірну України.

Тим часом, колишня дружина воротаря "Динамо" відзначає день народження в сексі-сукні.

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