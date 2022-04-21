Шахтар продав форварда учаснику плей-офф Ліги чемпіонів

Донеччани попрощалися з Фернандо, який продовжив кар'єру у Зальцбурзі. Австрійці заплатили за нього 6 мільйонів євро

Фернандо підписав контракт із Зальцбургом

Війна в Україні поставила наш футбол на паузу, а також кинула гравців без улюбленої роботи. Усі легіонери покинули країну у перші дні.

Тим часом, гравці Шахтаря вже починають працевлаштовуватися в інших чемпіонатах. Тете перейшов у Ліон, Алан Патрік став футболістом Інтернасьоналю, а Вінісіуса Тобіаса орендував Реал.

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Визначився з майбутнім і форвард донеччан Фернандо. Бразилець підписав контракт із австрійським Зальцбургом, про це повідомив офіційний сайт клубу. Договори підписано до 2027 року.

За чутками, гравець коштував Зальцбургу 6 млн євро. Фернандо вже прибув у розташування "биків", проте дебютувати за команду зможе лише з нового сезону. Зальцбург нині є гегемоном місцевого футболу, вигравши вісім чемпіонств поспіль.

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До того ж, бики впевнено йдуть до чергового золота, випереджаючи найближчого опонента аж на 12 балів. Також цього сезону Зальцбург вперше в історії вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, програвши в 1/8 фіналу Баварії (1:1, 1:7).

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Нагадаємо, що Фернандо перейшов до Шахтаря у 2018 році з бразильського Палмейраса. За цей час нападник відіграв 69 матчів, відзначившись 12 голами та п'ятьма асистами.