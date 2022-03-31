Мадридський Реал підписав молодий талант Шахтаря

Правий захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас лише взимку поповнив лави донецької команди, а тепер через війну зміг і зовсім піти на підвищення.

Новачок Шахтаря Вінісіус Тобіас / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Війна Росії проти України відправила наш футбол в нокдаун. УПЛ призупинений, через що гравці втратили ігрову практику. Тим не менш ФІФА пішла назустріч гравцям із чемпіонату України.

Організація відкрила трансферне вікно для футболістів із клубів УПЛ, щоб вони могли піти в оренду до кінця поточного сезону. Цим уже скористалися лідери Динамо Вербич та Кендзьора, які поїхали до чемпіонату Польщі.

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Шахтар також відправляє в оренду своїх гравців. Майкон повернувся до Бразилії, де тимчасово виступатиме за Корінтіанс, а Тете став гравцем Ліона.

Щоправда, трансфером, що найбільш запам'ятовується, варто назвати перехід Вінісіуса Тобіаса до мадридського Реала. Про оренду 18-річного захисника повідомляє авторитетне іспанське видання AS.

Бразилець Вінісіус Тобіас тепер гравець Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Гравець переходить до команди Карло Анчелотті на правах оренди до 30 червня 2022 року, проте "вершкові" мають право викупу Вінісіуса після закінчення орендного договору. Для цього мадридцям доведеться розщедритися на 18 мільйонів євро.

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Щоправда, зіграти за Реал у Ла Лізі Тобіас не зможе. За місцевими правилами, клуб може зареєструвати не більше трьох футболістів, які не мають громадянства Євросоюзу. Ці слоти вже зайняли Вінісіус Жуніор, Родріго та Едер Мілітао.

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Втім, на Лігу чемпіонів Реал зможе заявити Тобіаса. Зазначимо, що правий захисник перейшов до Шахтаря цієї зими, проте встиг зіграти лише у шести товариських матчах на зборах.