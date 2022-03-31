Зупинятиме Ярмоленка: лідер Шахтаря перебрався до топ-клубу Франції

Донецький клуб надав Тете можливість отримувати ігрову практику на топ-рівні, доки в Україні триває війна. Вінгер став гравцем Ліону

Ліон орендував Тете / Фото: Twitter Ліону

Російська агресія в Україні поставила футбол на паузу. УПЛ призупинено, через що гравці втратили роботу. ФІФА дозволила гравцям з нашого чемпіонату переходити до інших клубів поза спільним трансферним вікном.

Так, лідери Динамо Вербіч та Кендзера поїхали до чемпіонату Польщі. Шахтар також віддає в оренду своїх гравців. Наприклад, Майкон повернувся до Бразилії, де тимчасово виступатиме за Корінтіанс.

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А ось для Тете знайшлося місце у чемпіонаті Франції. Сьогодні стало відомо, що вінгер донеччан виступатиме за Ліон до кінця сезону. Про це "ткачі" оголосили на своєму офіційному сайті.

"Я дуже радий опинитися в Ліоні, який є чудовою європейською командою. Я переконаний, що можу допомогти команді. Мене добре прийняли, я щасливий і готовий віддати всі можливі сили. Ліон – чудова історія з бразильцями, це вплинуло на моє рішення".

Тете перейшов до Шахтаря з Греміо взимку 2019 року і за цей час забив 31 гол у 108 поєдинках за донеччан. Зараз Ліон йде на 10-му місці в Лізі 1, відстаючи від топ-трійки (зона Ліги чемпіонів) на десять балів.

Також команда продовжує боротьбу за перемогу у Лізі Європи, де вже дійшла стадії чвертьфіналу. Наступним суперником Ліона стане Вест Хем, де виступає українець Андрій Ярмоленко