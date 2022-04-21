Шахтер продал форварда участнику плей-офф Лиги чемпионов

Дончане попрощались с Фернандо, который продолжить карьеру в Зальцбурге. Австрийцы заплатили за него 6 миллионов евро

Фернандо подписал контракт с Зальцбургом

Война в Украине поставила наш футбол на паузу, а также оставила игроков без любимой работы. Все легионеры покинули страну в первые дни.

Тем временем, игроки Шахтера уже начинают трудоустраиваться в других чемпионатах. Тете перешел в Лион, Алан Патрик стал футболистом Интернасьоналя, а Винисиуса Тобиаса арендовал Реал.

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Определился с будущим и форвард дончан Фернандо. Бразилец подписал контракт с австрийским Зальцбургом, об этом сообщил официальный сайт клуба. Договори подписан до 2027 года.

По слухам, игрок обошелся Зальцбургу в 6 млн евро. Фернандо уже прибыл в расположение "быков", однако дебютировать за команду сможет лишь с нового сезона. Зальцбург нынче является гегемоном местного футбола, выиграв восемь чемпионств подряд.

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К тому же, "быки" уверенно идут к очередному золоту, опережая ближайшего оппонента аж на 12 баллов. Также в этом сезоне Зальцбург впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала Баварии (1:1, 1:7).

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Напомним, что Фернандо перешел в Шахтер в 2018 году из бразильского Палмейраса. За это время нападающий отыграл 69 матчей, отметившись 12 голами и пятью ассистами.