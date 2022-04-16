Ливерпуль его ждет! Лидером Шахтера и сборной Украины интересуются в АПЛ

Николай Матвиенко может стать одноклубником Виталия Миколенко. Защитник является трансферной целью Эвертона

Николай Матвиенко - лидер Шахтера / Фото: Transfer Market Web

Чемпионат Украины ушел на вынужденную паузу из-за войны, которую фашистская Россия развязала против Украины. Из-за этого футболисты потеряли возможность работать.

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ФИФА позволил игрокам из УПЛ менять клуб весной, однако многие команды начинают присматриваться к украинским футболистам с прицелом на летнее окно. Одной из целей обещает стать лидер Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко.

Матвиенко не щадил игроков Интера / Фото: REUTERS

По информации Fichajes, в услугах защитника заинтересованы Эвертон и Брентфорд. Фаворитом считается мерсисайдский клуб, который уже зимой подписал украинца Виталия Миколенко.

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Правда, команда из Ливерпуля ведет тяжелую борьбу за выживание и возможный вылет в Чемпионшип может существенно поменять трансферные планы. Отметим, что в этом сезоне Эвертон крайне разочаровывает игрой в защите.

Команда пропускает в среднем почти два гола за игру и занимает по этому показателю аж 15 место в АПЛ. Напомним, что контракт Матвиенко с Шахтером действует до 2025 года.

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Напомним, что Николай – универсальный защитник, который может сыграть как в центре, так и слева. Также футболист является игроком основы сборной Украины, за которую провел уже 47 поединков.