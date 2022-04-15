Звезды Динамо едва не перешли в топ-лигу во время войны. Почему сорвались трансферы?

Александр Панков признался, что европейские клубы интересовались возможностью приобрести Илью Забарного и Виктора Цыганкова

Цыганковым и Забарным интересовались в Европе / Фото: zbirna.com

Война, которую Россия развязала против Украины, сильно ударило по нашему футболу. Из-за остановки УПЛ футболисты потеряли возможность выполнять свою работу.

Тем временем, наши топ-клубы вывезли игроков в Европу ради благотворительных матчей. Таким образом Динамо и Шахтер собирают деньги на нужды армии и пострадавших от войны украинцев.

Реклама

Читайте также: Динамо отменило благотворительный матч из-за скандального румына

При этом многие игроки перешли в другие клубы, поскольку ФИФА открыла трансферное окно для футболистов из УПЛ. Однако в основном это касалось легионеров, из украинцев почти никто не покинул Динамо или Шахтер.

О причинах того, что трансферы наших игроков не состоялись, поведал известный агент Александр Панков в интервью FanDay. Также он рассказал, какими игроками сборной Украины интересовались в топ-лигах.

Реклама

"Есть большой спрос, но украинские футболисты сейчас не могут выехать. Устроились только те, кто остался за границей. Думаю, Динамо и Шахтер просто не хотят распродавать футболистов. Мне звонили мои партнеры из топовых чемпионатов – Англии, Испании, Германии, интересовались Забарным и Цыганковым. Наверное, Динамо хочет понять, как дальше будут развиваться события. В первую очередь, киевляне и Шахтер хотят сыграть благотворительные матчи и собрать деньги для ВСУ, а уже летом смотреть, что делать дальше. Если УАФ не решит вопрос со стартом чемпионата, тогда Динамо и Шахтеру придется реально продавать футболистов. Уверен, что в "Динамо" будет спрос на всех, даже на U-19. Знаю, что у 80-ти процентов юниоров киевлян были варианты уехать в любые лиги. Это хорошо, что на украинских футболистов есть спрос, но нам нужно сохранить наш футбол. Продать всех футболистов проще простого".

Отметим, что Динамо уже добыло две победы со счетом 3:1 в благотворительных играх против Легии и Галатасарая. Шахтер же уступил Олимпиакосу (0:1), после чего одолел Лехию (3:2). Решающий гол в ворота команды из Гданьска забил 12-летний парень Дмитрий Кеда.