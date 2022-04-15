Зірки Динамо ледь не перейшли до топ-ліги під час війни. Чому зірвалися трансфери?

Олександр Панков зізнався, що європейські клуби цікавилися можливістю придбати Іллю Забарного та Віктора Циганкова.

Циганковим та Забарним цікавилися у Європі / Фото: zbirna.com

Війна, яку Росія розв'язала проти України, сильно вдарила по нашому футболу. Через зупинку УПЛ футболісти втратили можливість виконувати свою роботу.

Тим часом наші топ-клуби вивезли гравців до Європи заради благодійних матчів. Таким чином Динамо та Шахтар збирають гроші на потреби армії та постраждалих від війни українців.

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При цьому багато гравців перейшли до інших клубів, оскільки ФІФА відкрила трансферне вікно для футболістів із УПЛ. Проте здебільшого це стосувалося легіонерів, з українців майже ніхто не покинув Динамо або Шахтар.

Про причини того, що трансфери наших гравців не відбулися, розповів відомий агент Олександр Панков. FanDay . Також він розповів, якими гравцями збірної України цікавились у топ-лігах.

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"Є великий попит, але українські футболісти зараз не можуть виїхати. Влаштувалися лише ті, хто залишився за кордоном. Думаю, Динамо та Шахтар просто не хочуть розпродавати футболістів. Мені дзвонили мої партнери з топових чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини, цікавилися Забарним та Циганковим. Напевно, Динамо хоче зрозуміти, як далі розвиватимуться події. Насамперед, кияни та Шахтар хочуть зіграти благодійні матчі та зібрати гроші для ЗСУ, а вже влітку дивитися, що робити далі. Якщо УАФ не вирішить питання зі стартом чемпіонату, тоді Динамо та Шахтарю доведеться реально продавати футболістів. Упевнений, що у Динамо буде попит на всіх, навіть на U-19. Знаю, що 80-ти відсотків юніорів киян мали варіанти виїхати до будь-яких ліг. Це добре, що українські футболісти мають попит, але нам потрібно зберегти наш футбол. Продати всіх футболістів найпростіше".

Зазначимо, що Динамо вже здобуло дві перемоги з рахунком 3:1 у благодійних іграх проти Легії та Галатасараю. Шахтар поступився Олімпіакосу (0:1), після чого здолав Лехію (3:2). Вирішальний гол у ворота команди з Ґданська забив 12-річний хлопець Дмитро Кеда.