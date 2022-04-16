Ліверпуль на нього чекає! Лідером Шахтаря та збірної України цікавляться в АПЛ

Микола Матвієнко може стати одноклубником Віталія Миколенка. Захисник є трансферною метою Евертона

Микола Матвієнко - лідер Шахтаря / Фото: Transfer Market Web

Чемпіонат України пішов на вимушену паузу через війну, яку фашистська Росія розв'язала проти України. Через це футболісти втратили нагоду працювати.

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ФІФА дозволив гравцям з УПЛ міняти клуб навесні, проте багато команд починають придивлятися до українських футболістів із прицілом на літнє вікно. Однією з цілей обіцяє стати лідер Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко.

Матвієнко не жалів гравців Інтера / Фото: REUTERS

За інформацією Fichajes, у послугах захисника зацікавлені Евертон та Брентфорд. Фаворитом вважається мерсісайдський клуб, який уже взимку підписав українця Віталія Миколенка.

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Щоправда, команда з Ліверпуля веде важку боротьбу за виживання та можливий виліт у Чемпіоншип може суттєво змінити трансферні плани. Зазначимо, що цього сезону Евертон вкрай розчаровує грою у захисті.

Команда пропускає в середньому майже два голи за гру та займає за цим показником аж 15 місце в АПЛ. Нагадаємо, що контракт Матвієнка із Шахтарем діє до 2025 року.

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Нагадаємо, що Микола – універсальний захисник, який може зіграти як у центрі, так і ліворуч. Також футболіст є гравцем за основу збірної України, за яку провів уже 47 поєдинків.