Молодой папа. Талант Шахтера стал отцом в 19 лет

У восходящей звезды донецкого Шахтера Георгия Судакова и его возлюбленной Лизы Передней родилась девочка

У Георгия Судакова и Лизы Передней родилась дочка / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Об этой счастливой новости участник Евро-2020 сообщил у себя в Instagram. Молодой папа опубликовал фото рядом с новорожденной дочерью.

"Слава Богу и жене за это чудо. Очень сильно вас люблю", – написал Судаков.

Реклама

Напомним, что тайну пола своего будущего ребенка Судаков узнал еще в января месяце. Чтобы разгадать загадку, футболист должен был ударить ногой по шару в виде футбольного мяча.

Георгий Судаков и Лиза Передняя ждут дочку / Фото: Instagram

Также мы сообщали, что Георгий Судаков вместе с женой помог обустроить лагерь для переселенцев на "Арене Львов". Игрок переехал во Львов и вместе с женой Елизаветой стал волонтером в Shelter Centre для переселенцев.

Реклама

Отметим, что возлюбленная Георгия Судакова Лиза Передняя представляет себя в Instagram как будущая телеведущая, чемпион Украины по танцам и тренер по гимнастике.