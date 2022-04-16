Молодий тато. Талант Шахтаря став батьком у 19 років

У висхідної зірки донецького Шахтаря Георгія Судакова та його коханої Лізи Передньої народилася дівчинка

У Георгія Судакова та Лізи Передньої народилася донька / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Про цю щасливу новину учасник Євро-2020 повідомив у себе в Instagram. Молодий тато опублікував фото поряд із новонародженою дочкою.

"Слава Богу та дружині за це диво. Дуже сильно вас люблю", – написав Судаков.

Реклама

Нагадаємо, що таємницю статі своєї майбутньої дитини Судаков дізнався ще у січні місяці. Щоб розгадати загадку, футболіст мав ударити ногою по кулі у вигляді футбольного м'яча.

Георгій Судаков і Ліза Передня чекають дочку / Фото: Instagram

Також ми повідомляли, що Георгій Судаков разом із дружиною допоміг облаштувати табір для переселенців на "Арені Львів". Гравець переїхав до Львова і разом із дружиною Єлизаветою став волонтером у Shelter Centre для переселенців.

Реклама

Зазначимо, що кохана Георгія Судакова Ліза Передня представляє себе в Instagram як майбутня телеведуча, чемпіон України з танців та тренер з гімнастики.