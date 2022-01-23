Голам так не радіє: футболіст Шахтаря дізнався стать своєї дитини (фото)

У 19-річного півзахисника "гірників" Георгія Судакова та його коханої Лізи Передньої буде дівчинка

Георгій Судаков і Ліза Передня чекають дочку / Фото: Instagram

Щоб розгадати загадку, буде в нього дівчинка та хлопчик, Георгій Судаков мав пробити ногою по кулі у вигляді футбольного м'яча.

Коли звідти висипалися рожеві блискітки, півзахисник Шахтаря, учасник Євро-2020 Судаков зрозумів – матиме доньку.

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"Ці емоції неможливо передати словами", – написав у Instagram Георгій.

І справді, радів він цій звістці більше, ніж будь-якому забитому м'ячу. На емоціях застрибнула на нього і наречена Ліза Передня, яка перебуває на 29-му тижні вагітності.

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Зазначимо, що кохана Георгія Судакова Ліза Передня представляє себе в Instagram як майбутня телеведуча, чемпіонка України з танців та тренерка з гімнастики.

Георгій Судаков і його кохана – Ліза / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще Ліза – неймовірна красуня.