Голам так не радуется: футболист Шахтера узнал пол своего ребенка (фото)

Чтобы разгадать загадку, будет у него девочка и мальчик, Георгий Судаков должен был пробить ногой по шару в виде футбольного мяча.
Когда оттуда высыпались розовые блестки, полузащитник Шахтера, участник Евро-2020 Судаков понял – у него будет дочка.
"Эти эмоции невозможно передать словами", – написал в Instagram Георгий.
И вправду, радовался он этому известию больше, чем любому забитому мячу. На эмоциях запрыгнула на него и невеста Лиза Передняя, пребывающая на 29-й неделе беременности.
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Отметим, что возлюбленная Георгия Судакова Лиза Передняя представляет себя в Instagram как будущая телеведущая, чемпион Украины по танцам и тренер по гимнастике.
Еще Лиза – невероятная красотка.