Будет останавливать Ярмоленко: лидер Шахтера перебрался в топ-клуб Франции

Донецкий клуб предоставил Тете возможность получать игровую практику на топ-уровне, пока в Украине идет война. Вингер стал игроком Лиона

Лион арендовал Тете / Фото: Twitter Лиона

Российская агрессия в Украине поставила наш футбол на паузу. УПЛ приостановлена, из-за чего игроки лишились работы. ФИФА позволила игрокам из нашего чемпионата переходить в другие клубы вне общего трансферного окна.

Так, лидеры Динамо Вербич и Кендзера уехали в чемпионат Польши. Шахтер также отдает в аренды своих игроков. К примеру, Майкон вернулся в Бразилию, где временно будет выступать за Коринтианс.

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А вот для Тете нашлось место в чемпионате Франции. Сегодня стало известно, что вингер донетчан будет выступать за Лион до конца сезона. Об этом "ткачи" объявили на своем официальном сайте.

"Я очень рад оказаться в Лионе, который является прекрасной европейской командой. Я убежден, что могу помочь команде. Меня хорошо приняли, я счастлив и готов отдать все возможные силы. Лион – отличная история с бразильцами, это повлияло на мое решение".

Тете перешел в Шахтер из Гремио зимой 2019 года и за это время забил 31 гол в 108 поединках за донетчан. На данный момент Лион идет на 10-м месте в Лиге 1, отставая от топ-тройки (зона Лиги чемпионов) на десять баллов.

Также команда продолжает борьбу за победу в Лиге Европы, где уже дошла до стадии четвертьфинала. Следующим соперником Лиона станет Вест Хэм, где выступает украинец Андрей Ярмоленко.