23 липня 19:30
Львів --
Маріуполь --
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Шахтар зробив щеплення від коронавірусу, а Пятов назвав свої особливі причини

Олена Павлова Олена Павлова
21 липня, 17:35
Копіювати лінк
21 липня відбувся перший етап вакцинації Шахтаря від COVID-19, капітан "гірників" зазначив, що потрібно довіритися і робити щеплення, щоб наші рідні і близькі були здорові
Микола Матвієнко пройшов вакцинацію
Микола Матвієнко пройшов вакцинацію / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Футболісти і персонал донецької команди отримали перші щеплення від коронавірусу за кілька днів до старту нового чемпіонату України. У суботу, 24 липня, донецький Шахтар прийме вдома Інгулець. Раніше Шахтар зробив подарунок власникам абонементів.

Читайте також: Ліга чемпіонів у Києві 10 серпня: квитки на Шахтар – Генк вже в продажу

"Ви бачите, що відбувається в світі, і, напевно, вакцинація – це зараз єдина допомога в боротьбі з пандемією. Сталося кілька випадків, які переконали мене в тому, що за рахунок вакцинації стає менше смертей через коронавірус", – цитує сайт Шахтаря капітана команди Андрія Пятова.

"Світ прогресує. Ми повинні довіритися і робити щеплення, якщо хочемо, щоб наші рідні і близькі були здорові. У ході сезону фактично кожні три-чотири дні здаємо тести – від нас цього вимагають федерація, УЄФА, оскільки ми – спортсмени, які беруть участь в іграх і різних заходах".

Раніше Шахтар не включив Жуніора Мораеса до заявки на новий сезон.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти