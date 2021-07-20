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Ліга чемпіонів у Києві 10 серпня: квитки на Шахтар – Генк вже у продажу

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 12:45
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Шахтар почав продаж квитків на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський. Ціна стартує від 70 гривень, але потім вартість виросте
Шахтар зіграє з Генком у Лізі чемпіонів
Шахтар зіграє з Генком у Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У третьому турі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Шахтар зіграє з Генком. Перший поєдинок української і бельгійської команд відбудеться 3 серпня на "Лумінус Арені". А 10 серпня в матчі-відповіді 3-го кваліфай-раунду ЛЧ Шахтар прийме Генк на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок матчу – о 20:30. І продаж квитків вже стартувала.

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Як повідомляє Шахтар, продаж квитків на поєдинок в Києві пройде в два етапи. На першому 20-21 липня пріоритет у придбанні квитків віддадуть власникам абонементів сезону-2021/22. Кожен з них 20 липня отримає промокод на покупку.

НСК "Олімпійський"
НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В тренді

З 22 липня на другому етапі почнеться вільний продаж. Квитки будуть реалізовани через сайт Шахтаря, в мобільному додатку донецького клубу і на сайтах-партнерах команди, а також в касах НСК "Олімпійський" в день матчу. Але варто пам'ятати, що в день матчу квитки будуть коштувати дорожче, оскільки діє система динамічних цін.

Зараз вартість квитків стартує від 70 гривень і закінчується 6 000.

Дивіться всі пари 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів.

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