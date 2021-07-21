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Шахтер привился от коронавируса, а Пятов назвал свои особенные причины

Елена Павлова Елена Павлова
21 июля, 17:35
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21 июля состоялся первый этап вакцинации Шахтера от COVID-19, капитан "горняков" отметил, что нужно довериться и прививаться, чтобы наши родные и близкие были здоровы
Николай Матвиенко прошел вакцинацию
Николай Матвиенко прошел вакцинацию / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Футболисты и персонал донецкой команды получили первые прививки от коронавируса за несколько дней до старта нового чемпионата Украины. В субботу, 24 июля, донецкий Шахтер примет дома Ингулец. Ранее Шахтер сделал подарок владельцам абонементов.

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"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в борьбе с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса", – цитирует сайт Шахтера капитана команды Андрея Пятова.

"Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют федерация, УЕФА, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях".

Ранее Шахтер не включил Жуниора Мораеса в заявку на новый сезон.

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