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Верес --
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Шахтар зробив подарунок власникам абонементів: ексклюзивна бесіда з тренером і новачками команди

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 16:14
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Власники абонементів на домашні матчі Шахтаря в сезоні 2021/22 років поспілкувалися з новачками і головним тренером команди після товариського матчу проти Оболоні
Шахтар провів зустріч з власниками абонементів
Шахтар провів зустріч з власниками абонементів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вчора Шахтар на "Олімпійському" провів спаринг з командою Першої ліги Оболонню і розгромив суперника з рахунком 5:0. Після поєдинку вболівальники мали можливість задати питання Роберто Де Дзербі, Марлону, Педрінйо і Лассіни Траоре.

Після приходу в Шахтар Роберто Де Дзербі "гірники" витратили на новачків 40 мільйонів євро:

Свій перший офіційний матч в новому сезоні Шахтар проведе в найближчу суботу. 24 липня "гірники" в рамках першого туру Прем'єр-ліги зустрінуться з Інгульцем. А 3 серпня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів, де в третьому кваліфікаційному раунді зіграє з бельгійським Генком.

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