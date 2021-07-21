Шахтар зробив подарунок власникам абонементів: ексклюзивна бесіда з тренером і новачками команди

Шахтар провів зустріч з власниками абонементів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Вчора Шахтар на "Олімпійському" провів спаринг з командою Першої ліги Оболонню і розгромив суперника з рахунком 5:0. Після поєдинку вболівальники мали можливість задати питання Роберто Де Дзербі, Марлону, Педрінйо і Лассіни Траоре.
Після приходу в Шахтар Роберто Де Дзербі "гірники" витратили на новачків 40 мільйонів євро:
- Педрінйо (Півзахисник, Бразилія) – 18 млн євро
- Марлон (Захисник, Бразилія) – 12 млн євро
- Лассіна Траоре (Нападник, Буркіна-Фасо) – 10 млн євро
Свій перший офіційний матч в новому сезоні Шахтар проведе в найближчу суботу. 24 липня "гірники" в рамках першого туру Прем'єр-ліги зустрінуться з Інгульцем. А 3 серпня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів, де в третьому кваліфікаційному раунді зіграє з бельгійським Генком.