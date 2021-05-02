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Обидва клуби Львова зберегли прописку в УПЛ. На виліт прямує Мілевський

2 травня, 19:38

Олег Люлька Олег Люлька

ФК Львів гарантував собі подальше перебування у найвищому дивізіоні українського футболу вольовою перемогою над Маріуполем 2:1 – дивіться, як її здобули

ФК "Львів"

ФК "Львів" / Фото: ФК "Львов"

Футбольний клуб Львів гарантував собі збереження прописки в Прем'єр-лізі після того, як у неділю здобув вольову перемогу над Маріуполем на його полі з рахунком 2:1.

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Вирішальний м'яч львів'яни забили на 90-й хвилині – відзначився капітан гостей Енес Махмутович із Люксембургу.

МАРІУПОЛЬ – ЛЬВІВ – 1:2. ОГЛЯД МАТЧУ

Маріуполь – Львів – 1:2
Голи: Топалов, 31 – Семенов, 33, Махмутович, 90

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Також іще на сезон продовжив собі перебування у найвищому дивізіоні українського футболу інший львівський клуб – Рух, який у неділю обіграв Олександрію 2:1.

А от основним претендентом на те, щоб фінішувати останнім в УПЛ і вилетіти до Першої лігу, за два тури до завершення змагань залишається Минай Мілевського, який поступився сьогодні Зорі 0:1.

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2
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Забиті 46
Пропущені 19
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Дніпро-1Дніпро-1Дні
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