Крушітель "Зорі" отримали звання найкращих у турі Прем'єр-ліги

Мірча Луческу та Сергій Сидорчук заслужили високі оцінки від експертів

Сьогодні в УПЛ підвели підсумки минулого туру. Лауреатами в двох головних номінаціях стали представники столичного клубу. Напередодні "Динамо" обіграло "Зорю" за три хвилини з божевільним голом Сидорчука.

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Саме капітана "біло-блакитних" назвали найкращим гравцем 18-го туру. 29-річний півзахисник спочатку зробив гольову передачу на Артема Бесєдіна, а потім забив шедевральний м'яч ударом. Цікаво, що Сергій – уродженець Запоріжжя, відзначився відмінною грою у рідному місті.

До експертної ради УПЛ входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський. Конкурентами Сергія в боротьбі за звання лауреата були "гірники" Тете і Соломон, які зробили по дублю в поєдинку з "Десною".

Нагадаємо, Скрипник їдко привітав "Динамо" з перемогою.

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Всеукраїнське об'єднання тренерів найкращим наставником вихідних визнало Мірчу Луческу. Його команда перемогла на виїзді одного з претендентів на медалі і продовжує лідирувати в чемпіонаті, випереджаючи "Шахтар" на чотири очки.

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Тим часом, футболіст "Шахтаря" в день народження посміявся над собою. Друг Сидорчука, захисник Сергій Кривцов, відзначає 30-річчя.

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