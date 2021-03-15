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Крушители "Зари" получили звание лучших в туре Премьер-лиги

15 марта, 11:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мирча Луческу и Сергей Сидорчук заслужили высокие оценки от экспертов

Сегодня в УПЛ подвели итоги минувшего тура. Лауреатами в двух главных номинациях стали представители "Динамо". Накануне "Динамо" обыграло "Зарю" за три минуты с сумасшедшим голом Сидорчука.

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Именно капитана "бело-голубых" назвали лучшим игроком 18-го тура. 29-летний полузащитник сначала сделал голевую передачу на Артема Беседина, а затем забил шедевральный мяч ударом. Интересно, что отличную игру Сергей показал в родном Запорожье.

В экспертный совет входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский. Конкурентами Сергея в борьбе за звание лауреата были "горняки" Тете и Соломон, которые сделали по дублю в поединке с "Десной".

Напомним, Скрипник едко поздравил "Динамо" с победой.

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Всеукраинское объединение тренеров лучшим наставником выходных назвало Мирчу Луческу. Его команда победила на выезде одного из претендентов на медали и продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на четыре очка.

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тем временем футболист "Шахтера" в день рождения посмеялся над собой. Друг Сидорчука, защитник Сергей Кривцов, отмечает 30-летие.

Смотрите, как киевляне проиграли "Вильярреалу" в Лиге Европы:

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