Скрипник в'їдливо привітав "Динамо" з перемогою

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник специфічно привітав "Динамо" з перемогою в центральному матчі 18-го туру УПЛ. Нагадаємо, "Динамо" обіграло "Зорю" в Запоріжжі 2:0, забивши два м'ячі за три хвилини.
"Вітаю "Динамо". Але не можу сказати, що із заслуженою перемогою", – заявив Скрипник, якого цитує "Профутбол"
"Було б цікаво, якби ми вийшли вперед. Був хороший шанс для цього"
"У таких матчах все вирішують нюансики. У нас теж влітали м'ячі до штрафного майданчика "Динамо". Але у них виявився більш удачливий нападник, а у нас може вдарити сам в свого"
"Можна сказати, нам дали по носу. Але життя не зупиняється. Попереду багато матчів, півфінал Кубка. Працюємо далі", – підсумував тренер "Зорі"
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Нагадаємо, до поразки від "Динамо" "Зоря" видала рекордну у своїй історії серію з семи перемог в УПЛ, що дало підстави заговорити про претензії луганців на зону Ліги чемпіонів і навіть "золото" Прем'єр-ліги. Однак тепер "Зорі" доведеться зосередитися на тому, щоб зберегти за собою третє місце.
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