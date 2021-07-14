Клуб, господаря якого РНБО покарала за контрабанду, повернувся до Прем'єр-ліги

Закарпатський Минай, який ще нещодавно був на межі зникнення через санкції, займе місце донецького Олімпіка у найвищому дивізіоні українського футболу

Минай і його засновник Пересоляк / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

ФК Минай з однойменного села під Ужгородом виступить у новому сезоні Прем'єр-ліги України замість донецького Олімпіка – офіційно!

Рішення про включення Миная до складу учасників найвищого дивізіону на підставі пропозиції загальних зборів УПЛ ухвалив виконавчий комітет цієї організації.

Нагадаємо, Олімпік знявся з Прем'єр-ліги, але не припинив існування, як спочатку побоювалися. Донеччани продовжать виступи у Першій лізі – з новими інвесторами і новим президентом, вже не Владиславом Гельзіним.

Минай же, що посів у попередньому сезоні УПЛ останнє місце, яке передбачало пониження в дивізіоні, тепер уже нікуди не вилітає і залишається там, де і був раніше.

Щоправда, вже без Мілевського. Як ми писали раніше, Артема, який може завершити кар'єру футболіста і стати новим Холостяком, в Минаї готується замінити Євген Селезньов.

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Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Додамо, що ще нещодавно Минай був під загрозою припинення існування.

Причиною були санкції РНБО проти ТОП-10 контрабандистів, серед яких і колишній митник – президент і засновник Миная Валерій Пересоляк.

Мілевський і Пересоляк / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Однак закарпатському клубу все ж вдалося знайти гроші для виступу в УПЛ. Як повідомлялося напередодні, місячний зарплатний фонд команди становить 500 тисяч гривень.