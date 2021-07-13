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Селезньов вже тренується в Минаї, але зарплата його не цікавить

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 22:00
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Колишній форвард збірної України готується надіти форму закарпатського клубу не заради грошей, а щоб встановити гольовий рекорд чемпіонатів України
Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

У вівторок ввечері підтвердилася інформація, що Селезньов прибув в розташування Минаю. Нападник, який взимку зі скандалом покинув Колос, сподівається побити досягнення Максима Шацьких і Сергія Реброва за забитими м'ячами в чемпіонатах України. Сьогодні він потрапив в кадри під час розминки перед товариським матчем Миная і Ворскли.

Сторони розійшлися нульовою нічиєю. При цьому журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter стверджує, що Євген вже давно домовився зі спортивним директором Миная Василем Кобіним: якщо команду залишать в Прем'єр-лізі, то уродженець Макіївки потрапить до складу.

При цьому звертає на себе увагу скромний фонд зарплати в закарпатській команді, який дорівнює доходам Селезньова в Колосі. Так що зараз головне для майже 36-річного бомбардира – голи. Правда, тільки щоб наздогнати Реброва і Шацьких (по 123), Жені потрібно забити сім м'ячів.

Тим часом збірні України та Чехії відправили на матч в пивну провінцію.

Парадоксально, але за 10 днів до старту сезону Прем'єр-ліга так і не може назвати того, хто замінить Олімпік. Донецький же клуб збирається виступати в Першій лізі.

Згадаймо, як Ворскла обігравала Минай в попередньому чемпіонаті:

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