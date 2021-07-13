Знову в село! Селезньов замінить Мілевського в Минаї

Колишній форвард Колоса має намір продовжити кар'єру в закарпатському клубі, який займе місце Олімпіка в УПЛ – Селезньову залишилося 8 голів до звання найкращого бомбардира чемпіонату

Селезньов і Мілевський / Фото: Instagram

Євген Селезньов на прізвисько Цар за крок від повернення до української Прем'єр-ліги. 35-річний форвард прибув до табору клубу Минай з однойменного села на Закарпатті – сторони ведуть переговори про укладення контракту.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Відзначимо, що Минай, що вилетів до Першої ліги, все ж залишиться в УПЛ. Клуб із Закарпаття замінить там донецький Олімпік, який знявся з Прем'єр-ліги через фінансові проблеми.

Цікаво, що в минулому сезоні кольори Миная безуспішно захищав інший відомий форвард Артем Мілевський, який не забив за цей клуб жодного м'яча і тепер, в свої 36, може завершити футбольну кар'єру і стати новим Холостяком.

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Селезньов же вішати бутси на цвях не має наміру, доки не стане найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. Нині в активі Євгена – 116 голів. Залишилося забити ще вісім, щоб перевершити Сергія Реброва та Максима Шацьких, у яких по 123 м'ячі.

Нагадаємо, що на початку року Селезньова вигнали з іншого сільського клубу – Колоса з Ковалівки, як повідомлялося, за порушення режиму. При цьому серед тих, з ким випивав Євген, називався і Мілевський.