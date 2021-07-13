Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Спорт Life Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Знову в село! Селезньов замінить Мілевського в Минаї

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 липня, 09:42
Копіювати лінк
Колишній форвард Колоса має намір продовжити кар'єру в закарпатському клубі, який займе місце Олімпіка в УПЛ – Селезньову залишилося 8 голів до звання найкращого бомбардира чемпіонату
Селезньов і Мілевський
Селезньов і Мілевський / Фото: Instagram

Євген Селезньов на прізвисько Цар за крок від повернення до української Прем'єр-ліги. 35-річний форвард прибув до табору клубу Минай з однойменного села на Закарпатті – сторони ведуть переговори про укладення контракту.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Відзначимо, що Минай, що вилетів до Першої ліги, все ж залишиться в УПЛ. Клуб із Закарпаття замінить там донецький Олімпік, який знявся з Прем'єр-ліги через фінансові проблеми.

Цікаво, що в минулому сезоні кольори Миная безуспішно захищав інший відомий форвард Артем Мілевський, який не забив за цей клуб жодного м'яча і тепер, в свої 36, може завершити футбольну кар'єру і стати новим Холостяком.

Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Селезньов же вішати бутси на цвях не має наміру, доки не стане найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. Нині в активі Євгена – 116 голів. Залишилося забити ще вісім, щоб перевершити Сергія Реброва та Максима Шацьких, у яких по 123 м'ячі.

Нагадаємо, що на початку року Селезньова вигнали з іншого сільського клубу – Колоса з Ковалівки, як повідомлялося, за порушення режиму. При цьому серед тих, з ким випивав Євген, називався і Мілевський.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної України
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти