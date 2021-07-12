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Мильна опера за участю Олімпіка триває: команда повертається до чемпіонату

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 23:56
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Донецький Олімпік, який знявся з розіграшу Прем'єр-ліги і заявив про припинення своєї діяльності, направив лист із заявкою до ПФЛ
Олімпік готовий до нових матчів
Олімпік готовий до нових матчів / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Історія з виступом Олімпіка в чемпіонаті України не закінчилася після відмови клубу виступати в Прем'єр-лізі. Як повідомив президент ПФЛ Олександр Каденко, донецька команда ще може заявитися в іншому дивізіоні.

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"ПФЛ отримала офіційного листа від Олімпіка з проханням розглянути можливість виступу донеччан у першому дивізіоні. 13 липня цей питання буде детально вивчений. Є всі підстави вважати, що відмовився від суперництва в еліті Олімпік поміняється місцями з міна, який готовий знову грати в класі найсильніших", – цитує Каденко Meta Ratings

"Олімпік" Донецьк
"Олімпік" Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

"Також завтра поставимо крапку над" i "і в історії з Миколаєвом , Клубне керівництво якого наполягає на переведенні команди до другої ліги. Швидше за все, ми підемо городянам назустріч. Їх в першому дивізіоні замінить Кремень, який посів у минулому сезоні 15-е місце і вилетів у другу лігу "

Раніше ми повідомляли, що чемпіонат України стартує без Динамо. Чинного чемпіона країни немає в розкладі першого туру.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
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