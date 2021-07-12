Мильна опера за участю Олімпіка триває: команда повертається до чемпіонату

Донецький Олімпік, який знявся з розіграшу Прем'єр-ліги і заявив про припинення своєї діяльності, направив лист із заявкою до ПФЛ

Олімпік готовий до нових матчів / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Історія з виступом Олімпіка в чемпіонаті України не закінчилася після відмови клубу виступати в Прем'єр-лізі. Як повідомив президент ПФЛ Олександр Каденко, донецька команда ще може заявитися в іншому дивізіоні.

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"ПФЛ отримала офіційного листа від Олімпіка з проханням розглянути можливість виступу донеччан у першому дивізіоні. 13 липня цей питання буде детально вивчений. Є всі підстави вважати, що відмовився від суперництва в еліті Олімпік поміняється місцями з міна, який готовий знову грати в класі найсильніших", – цитує Каденко Meta Ratings

"Олімпік" Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

"Також завтра поставимо крапку над" i "і в історії з Миколаєвом , Клубне керівництво якого наполягає на переведенні команди до другої ліги. Швидше за все, ми підемо городянам назустріч. Їх в першому дивізіоні замінить Кремень, який посів у минулому сезоні 15-е місце і вилетів у другу лігу "

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