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Зіпсували день народження: Минай сенсаційно обіграв Десну в чемпіонаті України

17 квітня, 15:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Аутсайдер із Закарпаття обіграв претендента на бронзові медалі завдяки дублю Анатолія Нурієва в першому таймі, Артем Мілевський вийшов на заміну

Несподівано завершився перший матч суботи в чемпіонаті України з футболу. Нагадаємо розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ. На стадіоні "Авангард" в Ужгороді остання команда турніру, Минай, залишила з носом Десну. Та ще й в день народження чернігівського клубу! Сьогодні йому виповнюється 61 рік.

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Однак господарі вирішували свої проблеми – збереження прописки в еліті, так що дарувати гостям три очки не збиралися. Героєм зустрічі став 24-річний форвард Анатолій Нурієв. На 23-й хвилині уродженець Мукачевого реалізував пенальті за фол проти Рустама Ахмедзаде, а на 39-й елегантно розібрався в ситуації в центрі штрафного майданчика. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

Після цього дубля гравець збірної Азербайджану наздогнав по голам Владислава Кулача і Віктора Циганкова. У всіх по 10 забитих м'ячів, але Нурієв шість з них записав на свій рахунок з пенальті.

Тим часом, а нашому сайт йде онлайн Шахтар – Динамо.

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На 50-й хвилині Василь Піняшко ефектним потужним ударом зробив перевагу Минаю розгромною.

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Лише після цього Десна один м'яч відіграла. На 56-й хвилині після подачі кутового ударом головою відзначився Максим Імереков – 3: 1.

Більшого підопічні Рябоконя досягти не змогли і залишилися на четвертому місці. Вони відстають від Зорі на два очки і зіграли на два поєдинки більше. Минай же злетів з останнього місця відразу на 12-е, обійшовши Рух і Олімпік.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: В П Н Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В

Читайте також: Шахтар – Динамо – три питання до головного матчу сезону .

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футбол чемпіонат України Десна Чернігів Мінай УПЛ
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