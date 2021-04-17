Зіпсували день народження: Минай сенсаційно обіграв Десну в чемпіонаті України

Несподівано завершився перший матч суботи в чемпіонаті України з футболу. Нагадаємо розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ. На стадіоні "Авангард" в Ужгороді остання команда турніру, Минай, залишила з носом Десну. Та ще й в день народження чернігівського клубу! Сьогодні йому виповнюється 61 рік.

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Однак господарі вирішували свої проблеми – збереження прописки в еліті, так що дарувати гостям три очки не збиралися. Героєм зустрічі став 24-річний форвард Анатолій Нурієв. На 23-й хвилині уродженець Мукачевого реалізував пенальті за фол проти Рустама Ахмедзаде, а на 39-й елегантно розібрався в ситуації в центрі штрафного майданчика. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

Після цього дубля гравець збірної Азербайджану наздогнав по голам Владислава Кулача і Віктора Циганкова. У всіх по 10 забитих м'ячів, але Нурієв шість з них записав на свій рахунок з пенальті.

Тим часом, а нашому сайт йде онлайн Шахтар – Динамо.

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На 50-й хвилині Василь Піняшко ефектним потужним ударом зробив перевагу Минаю розгромною.

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Лише після цього Десна один м'яч відіграла. На 56-й хвилині після подачі кутового ударом головою відзначився Максим Імереков – 3: 1.

Більшого підопічні Рябоконя досягти не змогли і залишилися на четвертому місці. Вони відстають від Зорі на два очки і зіграли на два поєдинки більше. Минай же злетів з останнього місця відразу на 12-е, обійшовши Рух і Олімпік.

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