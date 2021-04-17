Испортили день рождения: Минай сенсационно обыграл Десну в чемпионате Украины

Аутсайдер из Закарпатья обыграл претендента на бронзовые медали благодаря дублю Анатолия Нуриева в первом тайме, Артем Милевский вышел на замену

Неожиданно завершился первый матч субботы в чемпионате Украины по футболу. Напомним расписание, трансляции и результаты 22-го тура УПЛ. На стадионе "Авангард" в Ужгороде последняя команда турнира, Минай, оставила с носом Десну. Да еще и в день рождения черниговского клуба! Сегодня ему исполняется 61 год.

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Однако хозяева решали свои проблемы – сохранения прописки в элите, так что дарить гостям три очка не собирались. Героем встречи стал 24-летний форвард Анатолий Нуриев. На 23-й минуте уроженец Мукачево реализовал пенальти за фол против Рустама Ахмедзаде, а на 39-й элегантно разобрался в ситуации в центре штрафной площадки. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

После этого дубля игрок сборной Азербайджана догнал по голам Владислава Кулача и Виктора Цыганкова. У всех по 10 забитых мячей, но Нуриев шесть из них записал на свой счет с пенальти.

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На 50-й минуте Василий Пиняшко эффектным мощным ударом сделал преимущество Миная разгромным.

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Лишь после этого Десна один мяч отыграла. На 56-й минуте после подачи углового ударом головой отличился Максим Имереков – 3:1.

Большего подопечные Рябоконя достичь не смогли и остались на четвертом месте. Они отстают от Зари на два очка и сыграли на два поединка больше. Минай же взлетел с последнего места сразу на 12-е, обойдя Рух и Олимпик.

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