Гравець Динамо з величезною зарплатою хоче покинути Київ. Ним цікавляться в Нідерландах

Данський півзахисник чемпіона України Міккель Дуелунд заявив про бажання змінити клуб, в якому його переслідували травми і хвороби. Футболістові потрібен ігровий час

Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Півзахисник київського Динамо Міккель Дуелунд заявив про бажання змінити клуб. 23-річний датчанин хоче отримувати більше ігрового часу. Нагадаємо, що навесні легіонер Динамо повторно захворів на COVID-19, мало виходив на поле і був дико роздратований.

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"Мені 23 роки. За час роботи в Динамо довелося пережити низку нещасних випадків, а тепер мені просто потрібно зіграти ще кілька матчів. Моє тіло в фантастичному стані, я займався в тренувальному залі, став габаритніший, тому тепер я повинен постійно показувати все, що можу. Я хочу виходити на поле і отримувати більше ігрового часу. Відчуваю, що клуб розуміє мене, і ми співпрацюємо з пошуку найкращого рішення", – сказав Дуелунд TV 2 SPORT.

Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За інформацією джерела, Міккель може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії або Нідерландів. Агент датчанина, Міккель Бек, підтвердив інтерес до півзахисника низки клубів, але це може бути оренда, а не повноцінний трансфер:

"Йдеться про декілька різних команд. Міккеля знають в Європі, тому до нього проявляють великий інтерес клуби сильних зарубіжних ліг. Він давно відновився після перелому щиколотки, і коронавірус далеко позаду. Він готовий і мотивований продовжувати футбольний розвиток на хорошому рівні. Ми працюємо над орендою на весь сезон в хорошій лізі, де Міккель може виходити на поле і проявляти свій талант кожного тижня. У нас позитивний діалог з Динамо".

Дуелунд став гравцем Динамо влітку 2018 року, але через травми і коронавірус провів лише 26 матчів. Забив 3 голи і зробив 1 передачу. Нагадаємо, що в грудні лікарі заборонили грати "найгрошовитішому" легіонеру Динамо через проблеми після COVID до кінця 2020 року.

Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

А вже навесні у Мірчі Луческу спалахнув конфлікт з Дуелундом. Авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює колишнього гравця молодіжної збірної Данії в 1,5 мільйона євро, а його контракт з киянами розрахований до 30 червня 2023 року.

За даними датських ЗМІ, зарплата Дуелунда в "Динамо" становить від 1,6 мільйона до 2 мільйонів євро на рік. Таким чином, 23-річний датчанин є найвисокооплачуванішим серед легіонерів, якщо не серед всіх гравців київської команди.

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