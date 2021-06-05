Игрок Динамо с огромной зарплатой хочет покинуть Киев. Им интересуются в Нидерландах

Датский полузащитник чемпиона Украины Миккель Дуэлунд заявил о желании сменить клуб, в котором его преследовали травмы и болезни. Футболисту нужно игровое время

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд заявил о желании сменить клуб. 23-летний датчанин хочет получать больше игрового времени. Напомним, что весной легионер Динамо повторно заболел COVID-19, мало выходил на поле и был дико раздражен.

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"Мне 23 года. За время работы в Динамо пришлось пережить ряд несчастных случаев, а теперь мне просто нужно сыграть еще несколько матчей. Мое тело в фантастическом состоянии, я занимался в тренировочном зале, стал габаритнее, поэтому теперь я должен постоянно показывать все, что могу. Я хочу выходить на поле и получать больше игрового времени. Чувствую, что клуб понимает меня, и мы сотрудничаем по поиску лучшего решения", – сказал Дуэлунд TV 2 SPORT.

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По информации источника, Миккель может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии или Нидерландов. Агент датчанина, Миккель Бек, подтвердил интерес к полузащитнику ряда клубов, но это может быть аренда, а не полноценный трансфер:

"Речь идет о нескольких разных командах. Миккеля знают в Европе, поэтому к нему проявляют большой интерес клубы сильных зарубежных лиг. Он давно восстановился после перелома лодыжки, и коронавирус далеко позади. Он готов и мотивирован продолжать футбольное развитие на хорошем уровне. Мы работаем над арендой на весь сезон в хорошей лиге, где Миккель может выходить на поле и проявлять свой талант каждую неделю. У нас позитивный диалог с Динамо".

Дуэлунд стал игроком Динамо летом 2018 года, но из-за травм и коронавируса провел только 26 матчей. Забил 3 гола и сделал 1 передачу. Напомним, что в декабре врачи запретили играть самому "денежному" легионеру Динамо из-за проблем после COVID до конца 2020 года.

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А уже весной у Мирчи Луческу вспыхнул конфликт с Дуэлундом. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодежной сборной Дании в 1,5 миллиона евро, а его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.

По данным датских СМИ, зарплата Дуэлунда в "Динамо" составляет от 1,6 миллиона до 2 миллионов евро в год. Таким образом, 23-летний датчанин является самым высокооплачиваемым среди легионеров, если не среди всех игроков киевской команды.

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