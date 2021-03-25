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Легіонер "Динамо" повторно захворів на COVID-19 і дико роздратований

25 березня, 19:35

Олена Павлова Олена Павлова

Міккель Дуелунд сильно страждав від ускладнень в кінці 2020 року

Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд отримав ускладнення після коронавірусувосени. І ось 23-річний данський легіонер киян повідомив, що перехворів на COVID-19 вдруге.

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"Я знову був ізольований протягом останніх 14 днів, не маючи можливості тренуватися. Я дуже хотів би бути готовим до матчів після перерви у зв'язку із зустрічами збірних. Хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти клубу після відновлення чемпіонату, де ми зараз виступаємо дійсно добре", – цитує Міккеля Tipsbladet

Міккель Дуелунд

Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Також Дуелунд зазначив, що його дико дратує повторна хвороба, але він з нетерпінням чекає повернення на поле: "Я не хворію, як в минулий раз, але втрачаю пару тижнів футболу".

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Нагадаємо, що в грудні лікарі заборонили грати найбільш "грошового" легіонеру "Динамо"через проблеми після COVID до кінця 2020 року.

Нагадаємо, за даними датських ЗМІ, зарплата Дуелунда в "Динамо" становить від 1,6 мільйона до 2 мільйонів євро на рік. Таким чином 23-річний датчанин є найбільш високооплачуваним серед легіонерів, якщо не серед всіх гравців київської команди.

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