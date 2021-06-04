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Європейський гранд зацікавився динамівцем – в Києві на свою зірку повісили цінник

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
4 червня, 22:09
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Французький Марсель поставив в список бажаних придбань півзахисника збірної Миколу Шапаренка. За нього хочуть отримати не менше 8 мільйонів євро
Микола Шапаренко
Микола Шапаренко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Ще один український футболіст може влітку змінити клубну прописку. 22-річний хавбек київського Динамо Микола Шапаренко потрапив на олівець скаутам французького Марселя. Правда, хлопець є запасним варіантом для іменитого клубу, хоча той вже і поцікавився його ціною.

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Про інтересу до Миколи пише французьке видання Sport.fr.

Повідомляють, що пріоритетом для Марселя є аргентинський півзахисник Тьяго Альмада з Велес Сарсфілд. Батько 20-річного гравця молодіжної збірної вже веде переговори з клубом. Якщо ж вони не увінчаються успіхом, то французи готові переключитися на Шапаренко. При цьому Динамо вже виставило за хлопця ціну в 8 мільйонів євро.

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Крім того, українець стане дешевшим варіантом для Марселя, адже Велес Сарсфілд готовий відпустити свою зірку не менше, ніж за 15 мільйонів. Контракт Коли в Києві діє ще 4 роки. До речі, колись грізна французька команда зайняла в чемпіонаті п'яте місце і зіграє в єврокубках.

Згадаймо, як Динамо і Зоря грали в фіналі Кубка України:

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