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Динамівський легіонер віддався на поталу немовляті (відео)

27 квітня, 21:10

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Люксембуржскій футболіст Жерсон Родрігес розважає своїм волоссям сина, який народила його наречена – українська тенісистка Ольга Янчук

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

У нинішньому сезоні чемпіонату України Динамо достроково взяло золоті медалі, так що настрій у гравців київського клубу – прекрасне. Своїми позитивними емоціями вирішив поділитися півзахисник Жерсон Родрігес. Футболіст збірної Люксембургу з екзотичної зачіскою потішив свого маленького синочка.

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Сьогодні футболіст збірної України змінив імідж за порадою вболівальників.

Відеоролик виклала в Мережі наречена динамівця – колишня тенісистка Ольга Янчук. Українка зняла, як тато викликає у немовляти сміх і радіє сам.

Раніше Жерсон Родрігес став героєм пісні в Люксембурзі.

Нагадаємо, в свої 25 років уродженець Португалії вже вдруге став батьком. Правда, перша дитина, якій скоро виповниться три роки, у нього раніше народилася від іншої жінки. У листопаді 2020 року Ольга вперше стала матір'ю.

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