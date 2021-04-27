Динамовский легионер отдался на растерзание младенцу (видео)

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Динамо досрочно взяло золотые медали, так что настроение у игроков киевского клуба – прекрасное. Своими положительными эмоциями решил поделиться полузащитник Жерсон Родригес. Футболист сборной Люксембурга с экзотической прической побаловал своего маленького сынишку.

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Сегодня футболист сборной Украины поменял имидж по совету болельщиков.

Видеоролик выложила в Сети невеста динамовца – бывшая теннисистка Ольга Янчук. Украинка сняла, как папа вызывает у младенца смех и радуется сам.

Жерсон Родригес балуется волосами с сыном

Ранее Жерсон Родригес стал героем песни в Люксембурге.

Напомним, в свои 25 лет уроженец Португалии уже второй раз стал отцом. Правда, первый ребенок, которому скоро исполнится три года, у него ранее родился от другой женщины. В ноябре 2020 года Ольга впервые стала матерью.

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