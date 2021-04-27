Українська
$ 27,86
33,65

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Динамовский легионер отдался на растерзание младенцу (видео)

27 апреля, 21:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Люксембуржский футболист Жерсон Родригес развлекает своими волосами сына, который родила его невеста – украинская теннисистка Ольга Янчук

Жерсон Родригес и Ольга Янчук

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Динамо досрочно взяло золотые медали, так что настроение у игроков киевского клуба – прекрасное. Своими положительными эмоциями решил поделиться полузащитник Жерсон Родригес. Футболист сборной Люксембурга с экзотической прической побаловал своего маленького сынишку.

Реклама

Сегодня футболист сборной Украины поменял имидж по совету болельщиков.

Видеоролик выложила в Сети невеста динамовца – бывшая теннисистка Ольга Янчук. Украинка сняла, как папа вызывает у младенца смех и радуется сам.

Жерсон Родригес балуется волосами с сыном

Ранее Жерсон Родригес стал героем песни в Люксембурге.

Напомним, в свои 25 лет уроженец Португалии уже второй раз стал отцом. Правда, первый ребенок, которому скоро исполнится три года, у него ранее родился от другой женщины. В ноябре 2020 года Ольга впервые стала матерью.

В тренде
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Мирча Луческу
Реклама

Читайте также: клуб украинской Премьер-лиги продает газон после победы над Шахтером.

Смотрите, как Динамо обыграло Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-"горняка" ТайсонаФутбол
Динамо уже не догнать: все результаты 23 тура чемпионата Украины по футболу
Динамо уже не догнать: все результаты 23 тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Видео из раздевалки Динамо: Попов швырнул бутылку, а Мирча отомстил
Видео из раздевалки Динамо: Попов швырнул бутылку, а Мирча отомстилЧУ по футболу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять