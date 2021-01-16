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Игроку "Динамо" посвятили песню. Он снялся в клипе и предоставил для сьемок два своих Lamborghini

16 января, 13:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жерсон Родригес – настоящий герой на родине

Музыканты из Люксембурга Джейо Бруджез и Джа Арроганте записали песню на креольском языке GR10 "Gerson Rodrigues" в честь игрока киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Сам же футболист снялся в клипе. Напомним, что не так давно украинская теннисистка родила сына легионеру "Динамо".

"Это песня о мотивации детей и молодежи. Жерсон – игрок национальной сборной, играл в Лиге чемпионов. Строки должны вселять в них надежду, что они смогут достичь этой цели", – признался в интервью tageblatt.lu Джа Арроганте, который знает Родригеса более 10 лет. – "Самое замечательное в нем то, что он не изменился, несмотря на свой успех. Он все тот же хороший человек".

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Видео было снято в штаб-квартире Федерации футбола Люксембурга. Основное время было уделено футболу, но Жерсон по своей инициативе решил добавить немного гламура и предоставил для съемок два своих Lamborghini. Музыканты с удовольствием приняли идею футболиста.

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Недавно девушка футболиста "Динамо" похвасталась фигурой спустя месяц после родов. Теннисистка Ольга Янчук, осчастливившая Жерсона Родригеса, пребывает в отличной форме.

Смотрите, как забивает Жерсон Родригес:

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Динамо Киев Жерсон Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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